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Курганская область получит 1 млрд рублей на сбалансированность бюджета

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Курганская область вошла в число 22 субъектов РФ, которые получат федеральную дотацию на обеспечение сбалансированности бюджетов. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на портале правовой информации.

Курганской области выделили более 1,1 млрд рублей. В общей сложности между регионами распределили 18,6 млрд рублей, пишет ИА «Ура.ру».

Исходя из отчета финансового управления Курганской области, по состоянию на октябрь региональный бюджет исполнен с профицитом в 500 млн рублей. При этом ранее по итогам года прогнозировался дефицит в размере свыше 3 млрд рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал закон o федеральном бюджете страны на 2020–2022 годы. Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн и 22,058 трлн в 2021 и 2022 годах соответственно.

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