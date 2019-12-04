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Телеведущего Валдиса Пельша прооперировали в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Известного российского телеведущего и шоумена Валдиса Пельша прооперировали в одной из клиник Москвы. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации, сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 4 декабря.

Отмечается, что врачи провели Пельшу стентирование сосудов сердца. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее в среду сообщалось об экстренной госпитализации Пельша в одну из московских больниц с жалобами на давящие боли в груди. При этом директор телеведущего Табриз Шахиди опроверг эти данные в разговоре с «РИА Новости». «Все у Валдиса Пельша отлично, чувствует себя прекрасно. Телеведущий заехал на плановое обследование в клинику и уже вечером будет дома», — сказал он.

22 ноября появилась информация, что Пельш попал в больницу с нарушением сердечного ритма, но телеведущий отметил, что просто проходил плановое обследование перед экспедицией в Антарктику.

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