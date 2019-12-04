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В партии Медведчука назвали обыски СБУ «политической расправой»

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», одним из лидеров которой является депутат Виктор Медведчук, расценивает обыски в офисах депутатов политсилы как политическую расправу. Об этом говорится в сообщении на сайте партии в среду, 4 декабря.

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«Оппозиционная платформа — За жизнь» расценивает действия СБУ как политическую расправу и месть за принципиальную и последовательную позицию депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и защищают конституционные права и свободы украинских граждан», — говорится в сообщении.

В партии отметили, что формальной причиной обысков названы следственные действия в отношении «Шторма» — организации, которая официально занимается охраной офиса и депутатов партии.

По данным сайта, обыски прошли в офисах шести депутатов: самого Медведчука, а также Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного и Александра Колтуновича.

Ранее в среду депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил телеканалу News One, что СБУ проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов парламента от его партии, в том числе Медведчука.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии Медведчука, отметив, что предстоит выяснить, «кто они такие». Политсила в свою очередь заявляла, что украинский лидер с помощью СБУ устраняет оппозицию в стране.

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