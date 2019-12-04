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Причину закрытия трех трамвайных маршрутов объявили в Саратове

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Проект строительства линии скоростного трамвая разрабатывают в Саратове. Об этом сообщил генеральный директор МУПП «СГЭТ» Роберт Виньков. Также предприятие вводит дополнительные услуги, удобные для пассажиров, например, безналичная оплата проезда. Виньков прокомментировал закрытие на капитальный ремонт трамвайных маршрутов №№ 2,5,7.

«Техническое состояние в настоящее время не обеспечивает безопасного движения трамвая и может создавать угрозу жизни и здоровья пассажиров. Службами МУПП «СГЭТ» было проведено обследование, запротоколировавшее данный факт», — отметил гендиректор предприятия.

Как передает ИА «Взгляд-инфо», закрытые маршруты непопулярны у горожан. По словам Винькова, за с января по ноябрь трамваи на маршрутах №№ 2,5,7 перевозили в среднем 151 пассажиров в день.

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