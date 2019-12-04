«Ожившие» манекены напугали посетителей магазина в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе в одном из магазинов покупателей разыграли при помощи «живых манекенов». Об этом 4 декабря сообщает Daily Mail.

На кадрах, которые в интернете опубликовал один из местных жителей, видно, как манекен в магазине одежды неожиданно начинает двигаться, когда к нему приближаются другие люди. Как отмечает «Ридус», реакция покупателей на шутку почти во всех случаях была одинаковой: человек сначала вздрагивает от неожиданности или даже вскрикивает, а когда шок проходит, начинает улыбаться.

В марте 2019 года сообщалось, что жителя Калифорнии Тайлера Барриса приговорили к 20 годам лишения свободы за ложные звонки в полицию, один из которых повлек за собой смерть человека. 26-летний геймер признал себя виновным по 51 эпизоду, связанному с пранками и угрозами.