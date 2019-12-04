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Стая собак напала на женщину с двумя детьми в Благовещенске

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В Благовещенске женщина пострадала при нападении стаи бездомных собак возле местной поликлиники. В момент нападения с горожанкой были двое детей.

По словам пострадавшей, она несла на руках девятимесячного ребенка, а трехлетний сын шел рядом. Внезапно на женщину со спины бросилась стая из шести-семи собак. Благовещенка закричала и стала размахивать пакетом, на помощь женщине бросился проходивший мимо мужчина. Псов удалось отогнать. При осмотре в поликлинике выяснилось, что одна из собак прокусила женщине ногу. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Дети в результате нападения не пострадали. Старшего мальчика спасла многослойная одежда.

Ранее сообщалось, что в Вилючинске Камчатского края собаки напали на 11-летнюю девочку вблизи от детского сада и школы. Отогнать псов помогли женщины-очевидцы. В результате происшествия школьница не получила повреждений благодаря толстой куртке и капюшону. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

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