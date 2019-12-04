Ученые МГУ и РАН представили первый атлас пещер России

Ученые и выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова вместе с коллегами из институтов Российской академии наук (РАН) представили атлас пещер России. Об этом 4 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу университета.

Это первое издание, которое подробно освещает строение и распространение на территории России крупнейших пещер. Как отметили в пресс-службе МГУ, интересен атлас будет карстологам, спелеологам и специалистам смежных областей: географам, геологам, экологам, археологам, палеонтологам и биоспереологам. В нем содержатся подробные описания 176 пещер, перечень из 442 крупнейших пещер России (глубже 100 м и длиннее 500 м). Помимо этого, в издании приводятся данные о происхождении, геологии, минералогии, гляциологии, археологии, палеонтологии, биологии пещер, а также истории их открытия и исследований, а также затрагиваются вопросы их охраны и рационального использования.

Атлас иллюстрирован 950 снимками, включает в себя 168 топосъемок пещер, 60 карт и схем и больше 30 таблиц. По словам одного из составителей атласа, ведущего научного сотрудника МГУ Александра Гусева, книга «не имеет аналогов среди спелеологической литературы, выпущенной ранее в России и СССР, и практически не имеет аналогов в мире». Издан атлас пещер России по инициативе и при поддержке Русского географического общества. В подготовке издания приняли участие 99 авторов, уточняет сайт kp.ru.

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