Жителя Башкирии будут судить за пьяные прыжки на иномарках

В Уфе предстанет перед судом 31-летний гражданин, который прыгал на припаркованных возле дома автомобилях. Житель деревни Суровка обвиняется в умышленном повреждении имущества, сообщает прокуратура Орджоникидзевского района.

По версии следствия, в сентябре этого года мужчина без причин прыгал на капоте и пинал двери автомобилей Kia Rio и Ford, припаркованных во дворе дома 8 по улице Мира. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ИА «Башинформ».

Полицейские задержали его на месте. Этой пьяной выходкой обвиняемый причинил ущерб владельцам иномарок на сумму 65 тыс. рублей.