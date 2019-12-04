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Жителя Башкирии будут судить за пьяные прыжки на иномарках

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В Уфе предстанет перед судом 31-летний гражданин, который прыгал на припаркованных возле дома автомобилях. Житель деревни Суровка обвиняется в умышленном повреждении имущества, сообщает прокуратура Орджоникидзевского района.

По версии следствия, в сентябре этого года мужчина без причин прыгал на капоте и пинал двери автомобилей Kia Rio и Ford, припаркованных во дворе дома 8 по улице Мира. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ИА «Башинформ».

Полицейские задержали его на месте. Этой пьяной выходкой обвиняемый причинил ущерб владельцам иномарок на сумму 65 тыс. рублей.

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