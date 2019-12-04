Онлайн-бронирование мест на парковке запустили в аэропорту в Екатеринбурге

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге запустил сервис по онлайн-бронированию мест на парковке. Автомобилисты могут получить скидку, если воспользуются услугой заранее.

По данным аэропорта, в распоряжении пассажиров имеется охраняемая парковка, рассчитанная на 900 мест. Она находится напротив терминала внутренних авиалиний. При раннем бронировании водителям предоставят скидку до 40%. Об этом сообщает «ТагилСити.ру». Въезд на парковку будет осуществляться по QR-коду, выданному при оплате услуги.

В начале ноября сообщалось, что в Омске приняли в эксплуатацию территорию аэропорта, где прошли работы по благоустройству. Для автомобилистов обустроили бесплатную парковку на 150 мест.