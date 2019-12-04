Прямой эфир

Онлайн-бронирование мест на парковке запустили в аэропорту в Екатеринбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге запустил сервис по онлайн-бронированию мест на парковке. Автомобилисты могут получить скидку, если воспользуются услугой заранее.

По данным аэропорта, в распоряжении пассажиров имеется охраняемая парковка, рассчитанная на 900 мест. Она находится напротив терминала внутренних авиалиний. При раннем бронировании водителям предоставят скидку до 40%. Об этом сообщает «ТагилСити.ру». Въезд на парковку будет осуществляться по QR-коду, выданному при оплате услуги.

В начале ноября сообщалось, что в Омске приняли в эксплуатацию территорию аэропорта, где прошли работы по благоустройству. Для автомобилистов обустроили бесплатную парковку на 150 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рядом с аэропортом Внуково откроется станция метро
Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево начали курсировать от станции Одинцово

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019