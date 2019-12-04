Вучич допустил отказ НАТО бомбить Сербию при Путине

Если бы во главе Российской Федерации в 1999 году находился нынешний президент страны Владимир Путин, бомбить Сербию никто бы не стал. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров. Пусть русские на нас за это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал», — подчеркнул сербский лидер.

Политик также напомнил и о том, что в 2015 году президент России «спас [Сербию] от клейма позора на лбу», поскольку Москва наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Сребренице.

Переговоры Путина и Вучича прошли в среду, 4 декабря, в Сочи. Политики обсудили международную повестку, вопросы энергетики и сотрудничества двух стран.

Резня в Сребренице, населенной преимущественно мусульманами, произошла в 1995 году. Город, в 1993 году объявленный зоной безопасности, был взят сербскими войсками. По данным Международного трибунала по Югославии, было убито порядка 7–8 тыс. человек из числа боснийских мусульман. При этом нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой. Подробности тех событий до сих пор доподлинно неизвестны. Боснийцы полагают, что сербские отряды устроили резню среди мирного населения, тогда как ряд сербских политиков утверждает, что это были лишь ответные меры на жестокие действия боснийцев.

В 2007 году Международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид. В 2015 году Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая также признает события в Сребренице геноцидом. Документ предложила Великобритания, за него проголосовали 10 стран, еще четыре воздержались. В тексте резолюции отмечалось, что отрицание факта геноцида в Сребренице препятствует примирению в Боснии и Герцеговине.

Бомбардировки Югославии силами НАТО длились с марта по 10 июня 1999 года и привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был свергнут президент Слободан Милошевич.

В 2006 году из бывшего югославского государства вышла Черногория, которая с 2017 года является членом НАТО. В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил независимость. Это государство частично признано западными странами, однако ряд государств, в том числе Россия и Сербия, продолжают по-прежнему считать этот регион частью Сербии.