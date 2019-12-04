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Путин заявил о готовности России поддержать компромиссы по Косово

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия поддержит возможные компромиссные решения косовского кризиса. Об этом в среду, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-сербских переговоров.

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«Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, мы безусловно поддержим позицию Сербии», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Ранее, 23 ноября, президент Сербии Александр Вучич назвал Путина искренним другом Сербии. Она является единственной страной, которая не вводила антироссийские санкции и никогда не голосовала против интересов России ни на одном из форумов.

Конфликт в Косово начался в 1999 году с противостояния Освободительной армии Косово (албанских сепаратистов) и сербских вооруженных сил. В 2004 году в результате погромов, устроенных косовскими албанцами, сербы начали массово покидать край.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Число стран, признающих независимость Косово, составляет менее 100. Если Сербии удастся уменьшить это число до 96, то Приштина не сможет войти ни в одну из международных организаций.

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