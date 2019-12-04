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Певец Сергей Лазарев обвинил авиакомпанию American Airlines в плагиате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Певец Сергей Лазарев обвинил американскую авиакомпанию American Airlines в плагиате его номера на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом в среду, 4 декабря, артист сообщил в Instagram Stories.

Артист обратил внимание на то, что сотрудники компании позаимствовали идею его выступления для своего ролика о безопасности в самолетах. Лазарев выложил несколько кадров из видео и назвал сотрудников «своими фанатами».

«Может потребовать с них бесплатные билеты пожизненно за такой плагиат?» — подписал он.

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«Евровидение» в 2019 году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев с номером на песню Scream получил 369 баллов и занял третье место. Позднее (на концерте в честь Дня России) он представил русскоязычную версию этой песни.

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