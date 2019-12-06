Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Рождество на двоих» (16+)

Режиссер: Пол Фиг, в ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Макс Болдри, Маргарет Клуни, Пэтти ЛюПон, Лидия Леонард, Петер Мюгинд

Кейт работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

«Сиротский Бруклин» (18+)

Фото: Каро-Премьер

Режиссер: Эдвард Нортон, в ролях: Эдвард Нортон, Гугу Эмбата-Ро, Алек Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо, Брюс Уиллис, Итан Сапли, Черри Джонс и др.

Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решается начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн. Расследование заводит его в джазовые клубы Гарлема, опасные трущобы Бруклина и, наконец, позолоченные залы политической элиты мегаполиса. Он бросает вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе.

«21 мост» (16+)

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Брайан Кирк, в ролях: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Стефан Джеймс, Кит Дэвид, Александр Сиддиг, Луис Канселми, Виктория Картагена и др.

Главный герой охотится на преступников, которые совершили на Манхэттене дерзкое ограбление, оставив после себя восемь убитых полицейских. А продажные копы тем временем охотятся на него, пытаясь подставить. Но преступникам не скрыться, так как первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекрыла все выходы с острова.

«Конец сезона» (16+)

Фото: СБ Фильм

Режиссер: Константин Худяков, в ролях: Юлия Снигирь, Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Сергей Колтаков, Андрюс Паулавичюс, Габриэле Куодите, Сергей Дьяков, Сергей Кореньков

Три сестры волею обстоятельств оказались за пределами России — в маленьком прибалтийском городке. Они, как и героини знаменитой пьесы Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву. Однако одну никак не оставляет прошлое, другая ищет простого женского счастья, а у третьей — кризис семейной жизни. Тем временем на тихом побережье появляется опасный убийца… Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь.

«Встреча с Горбачевым» (18+)

Фото: ЦДК

Режиссер: Вернер Херцог, Андре Сингер

Основой фильма стали три интервью, которые знаменитый режиссер Вернер Херцог взял у последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Барри Дуглас (6+)

Фото: Концертный зал имени П. И. Чайковского

Впервые за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра встанет один из корифеев отечественной дирижерской школы, народный артист СССР Юрий Симонов. Для концерта с молодым коллективом он выбрал хрестоматийные произведения Моцарта, Шумана и Берлиоза. В качестве солиста выступит пианист Барри Дуглас, победитель Конкурса имени Чайковского в 1986 году.

7 декабря, 19.00, Концертный зал имени П. И. Чайковского

«День рождения Деда Мороза» (0+)

Фото: «КРОКУС»

Самый добрый волшебник перенесется в Москву, чтобы отпраздновать свой тысячный юбилей в кругу добрых друзей, любимых героев мультфильмов и сказочных существ. Грандиозный бал к 1000-летию Деда Мороза пройдет в рамках самого масштабного детского новогоднего шоу страны. Елка в Крокусе порадует размахом: 300 артистов на сцене и еще 80 — в зрительном зале, 500 уникальных костюмов, лазерное шоу, яркая графика и пространственный видеомэппинг с погружением в виртуальную реальность. Каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Из бонусов: огромный Парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактивное шоу «Кругосветное путешествие» в Парке развлечений.

Ежедневно с 21 декабря по 7 января, 12.00, 15.00, 18.00, «Крокус Сити Холл»

«КоOPERAция»

Фото: facebook.com/Cooperation-Lab

В рамках оперной лаборатории молодых композиторов и драматургов «КоOPERAция» в этот уикенд на сцене МАМТа покажут сразу три постановки. Бэби-опера «Дерево» (0+) расскажет о дереве с волшебными звучащими плодами. «Шумовички» (0+) — спектакль о волшебных существах, которые живут в наших домах и гремят кастрюлями да сковородками на кухне. И, наконец, новое направление «КоOPERAция — Дети» (6+) покажет результаты совместной работы композиторов с детьми-драматургами — четыре оперы продолжительностью по 30 минут.

7 декабря, 12.00, 14.00 — «Дерево», 7–8 декабря, 19.00 — «КоOPERAция — Дети», 8 декабря, 12.00, 14.00 — «Шумовички», Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

«Сирано де Бержерак» (12+)

Фото: Московский Губернский театр/Ксения Угольникова

Возобновленный спектакль Сергея Безрукова по пьесе Эдмона Ростана. В обновленной версии режиссер вывел на сцену молодых артистов. История Сирано де Бержерака повествует о великой любви, чести и отваге. Главную роль на этот раз сыграет артист театра Дмитрий Карташов.

8 декабря, 19.00, Московский Губернский театр

«Беги, Алиса, беги» (16+)

Фото: Московский театр на Таганке

В честь 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого режиссер Максим Диденко поставил спектакль, основанный на аудиопластинке известного барда «Алиса в Стране чудес». Подобно тому, как сам Высоцкий в свое время интерпретировал Льюиса Кэрролла, создатели спектакля переосмыслили произведение барда. Новую пьесу о приключениях Алисы написал драматург Валерий Печейкин, а художник Мария Трегубова создала для постановки масштабные декорации.

7-8 декабря, 19.00, Театр на Таганке

«Я убил царя. Спектакль в очках виртуальной реальности» (18+)

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Одна из самых таинственных трагедий в истории России — расстрел царской семьи — предстанет перед зрителями в захватывающем формате VR-спектакля. Мультимедийная постановка лауреата «Золотой маски» Михаила Патласова задумана как попытка восстановить события, произошедшие в Ипатьевском доме в 1918 году, и основана на реальных фактах.

6 декабря, 19.00, 21.00, 7-8 декабря, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, Новое пространство Театра Наций

«Иоланта» (12+)

Фото: пресс-служба Московского оперного дома

Действие оперы полного погружения «Иоланта» режиссера Александра Легчакова развернется вокруг зрителей, а отсутствие привычной сцены позволит каждому оказаться внутри спектакля. Партию Водемона исполнит Петр Налич, среди исполнительниц партии Иоланты — Ксения Мусланова, солистка Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. За музыку отвечает живой оркестр из 40 человек под управлением Андрея Рейна.

7 декабря, 18.00, 20.30, Московский оперный дом

«Сахарный немец» (16+)

Фото: МХТ им. А.П.Чехова/Александр Иванишин

Премьера в Художественном театре. Режиссер Уланбек Баялиев обращается к прозе писателя и поэта Сергея Клычкова, в чьем творчестве реализм переплетен с мистикой народного быта. Роман «Сахарный немец» написан им в 1925 году на основе пережитых им самим событий предреволюционного времени.

6–7 декабря, 19.00, МХТ им. А.П.Чехова

«Идем в арт-поход!» (0+)

Фото: Музей AZ

В Музее Анатолия Зверева стартует новый цикл детских программ. Детям и взрослым предлагают отправиться на прогулу с художником-нонконформистом не только по этажам особняка на Тверской-Ямской, но и по жанрам искусства. Теперь у юных посетителей будет свой собственный путеводитель-карта, в котором есть возможность создать свои картины-истории, как это делают настоящие художники, совершая путешествие длиною в жизнь. Ведь творческий путь начинается с зарисовок, этюдов и эскизов, которые живописец делает быстро, на ходу. Ребятам не придется скучать во время этого приключения, а их родители смогут ознакомиться с новой экспозицией музея.

7 декабря, 13.00, 16.00, Музей AZ

«Арсен Ревазов. Невидимый свет» (0+)

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка работ современного фотографа Арсена Ревазова, большинство из которых впервые будут показаны в России. В экспозиции около 100 произведений автора разных лет. В первом разделе представлен проект «Красная-прекрасная» — отпечатанные в красном цвете и подвергнутые авторской деформации инфракрасные фотографии, второй раздел составили работы 100×150 см, снятые в разных городах мира. А финальная часть проекта, созданная при участии архитектора и художника Александра Бродского, посвящена Венеции.

До 12 января 2020, Новая Третьяковка