Борщевик разрешат уничтожать на территории Петербурга

На территориях зеленых насаждений в Санкт-Петербурге разрешат уничтожать борщевик. Соответствующие поправки в закон приняли в городском парламенте в первом чтении.

Согласно документу, ликвидация борщевика будет признана «правомерным уничтожением и повреждением зеленых насаждений». Об этом сообщает телеканал «78». Поводом для разработки законопроекта стали многочисленные сообщения об ожогах, которые получали жители Петербурга при контакте с ядовитым растением.

Аналогичная норма в законодательстве предусмотрена и для Ленинградской области. На борьбу с опасным сорняком в 2019 году в бюджете региона было заложено 35 млн рублей.