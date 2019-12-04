Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору вместе с женой

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын вместе со своей женой Ли Соль Чжу поднялся на белом коне на священную гору Пэктусан. Об этом сообщает Bloomberg в среду, 4 декабря.

Во время подъема северокорейский лидер заявил, что нужно жить и работать в «наступательном духе Пэктусан», потому что «империалисты и классовые враги отчаянно пытаются подорвать идеологические, революционные и классовые постулаты партии».

Пэктусан и белые лошади — символы, которые связаны с династией семьи Ким Чен Ына. Он посещает гору перед принятием важных решений.

В последний раз он поднимался на гору в октябре.

Гора Пэктусан высотой 2750 м — самая высокая точка Корейского полуострова. Отмечается, что в годы Второй мировой войны на горе располагался штаб основателя КНДР, деда нынешнего лидера страны Ким Ир Сена.