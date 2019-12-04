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Президента Казахстана пригласили в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева посетить полуостров и пообещал ему достойный прием.

«Казахстан является стратегическим партнером Российской Федерации, и мы будем очень рады, если президент Казахстана решит посетить Крым. Крымчане окажут достойный его уровня прием», — сказал «РИА Новости» Фикс в среду, 4 декабря.

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По словам Фикса, Токаев проявил мудрость, давая оценку событиям 2014 года. «Сегодня дается правильная оценка тем событиям, которые прошли на основе международного права. Мы приветствуем это», — отметил крымский политик.

Ранее в среду в интервью Deutsche Welle президент Казахстана заявил, что в стране не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

«Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал Токаев в ответ на вопрос журналистки о том, было ли напугано правительство Казахстана событиями на Украине, в том числе «аннексией Крыма и войной на востоке страны».

В своем интервью Токаев напомнил, что проведение минских переговоров изначально инициировал бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Он предложил Астану, но «в силу логистики и удаленности от Европы» было решено проводить переговоры в белорусской столице, объяснил казахстанский политик.

Казахстанский лидер назвал Минские соглашения единственным правовым документом, который может привести к урегулированию конфликта на востоке Украины, пишет «Газета.ру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который проводился в марте 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно аннексированной территорией. Москва утверждает, что голосование о присоединении региона к России прошло в соответствии с нормами международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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