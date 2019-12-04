Эксперты назвали возможные предпосылки ядерной войны

Ошибки, кибердиверсии, политические просчеты и прекращение действия договоров могут стать причинами возможной ядерной войны. Об этом заявили эксперты в рамках заседания наблюдательного совета Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы в Женеве в среду, 4 декабря.

Деградация системы стратегической стабильности идет параллельно с ростом войн и кризисов на планете, подчеркнул президент форума Вячеслав Кантор. А это чревато неконтролируемой эскалацией, добавил он. «Риски усиливаются новыми кибертехнологиями», — цитирует Кантора «РИА Новости».

Как добавил бывший министр обороны США Уильям Перри, он лично во время работы в Пентагоне дважды сталкивался с ситуациями, которые грозили настоящим ядерным апокалипсисом. Первой стал Карибский кризис, этот опыт доказал наличие реальной опасности «начать ядерную войну из-за политического просчета», сказал он.

Второй раз связан со сбоем американской системы предупреждения о ракетном нападении NORAD в 1979 году, в бытность Перри главой минобороны США. Тогда его разбудил дежурный офицер, сказавший о 200 баллистических ракет, летящих в Соединенные Штаты со стороны СССР, показанных компьютером. Оказалось, что информация была ошибочной, подчеркнул бывший министр.

Для минимизации рисков нужно укреплять доверие, не разрушать договоры по стратегической стабильности, сохранять хотя бы какие-то инструменты от прекращенных соглашений, добавил Кантор.

В конце ноября китайское СМИ заявило, что Япония, прикрываясь развитием гражданских атомных электростанций, сумела создать большое количество ядерного топлива, из которого можно произвести порядка 6 тыс. ядерных бомб.