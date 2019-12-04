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В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.

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«Всё это закономерные оценки. Проходит время, начинают разбираться, и нормальные, правильные голоса раздаются уже со всех сторон. Это плюс для Крыма и для всего международного сообщества, потому что многие понимают правильность выбора крымчан», — рассказал Цеков «РИА Новости» 4 декабря.

По мнению сенатора, решение жителей полуострова воссоединиться с Россией было правильным и справедливым. Он отметил, что международное сообщество стало всё больше осознавать этот факт и объективно оценивать ситуацию в Крыму.

«Как раз наоборот было. Крым был аннексированной территорией с 1991 по 2014 год», — добавил Цеков.

Ранее в этот же день Токаев заявил, отвечая на вопрос журналиста, что в Казахстане не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

26 ноября Токаев заявил, что приоритетным направлением внешней политики Казахстана остается Россия. Он высказал намерение укреплять стратегическое партнерство во всех сферах и направлениях.

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своим. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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