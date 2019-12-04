Число жертв наводнения на юго-востоке Франции возросло до семи

Число погибших в результате наводнения, вызванного сильными дождями на юго-востоке Франции, увеличилось до семи человек. Об этом 4 декабря сообщил телеканал LCI со ссылкой на префектуру департамента Вар.

Аварийно-спасательные службы нашли тело 61-летней женщины на пляже Канубье в Сан-Тропе. Сообщается, что она пропала без вести в коммуне Гримо. Поиски пропавшей велись с 1 декабря.

Сильные паводки в департаментах Вар и Приморские Альпы вызваны так называемым средиземноморским феноменом, когда быстрое смешение холодного горного воздуха с теплым морским приводят к сильным ливням. 1 декабря метеорологическая служба MeteoFrance объявила «красный» уровень опасности в этих регионах. На следующий день он был отменен.

Как сообщила MeteoFrance 2 декабря, за несколько часов воскресенья общее количество осадков, обрушившихся на юго-восток страны, эквивалентно месяцу непрерывного обычного дождя.

Ранее в октябре проливные дожди обрушились на юг Франции и часть территории Испании, вызвав внезапные наводнения. Так, поток воды затопил железнодорожное полотно между французскими городами Агд и Безье.