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Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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По официальной версии, причиной взрыва бытового газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области стало неосторожное использование газового оборудования. Об этом заявил начальник регионального СУ СК РФ Станислав Захаров на встрече с пострадавшими в среду, 4 декабря.

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«Официальная версия случившегося — взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации — квартира на первом этаже», — цитирует его ТАСС.

В то же время он уточнил, что окончательная версия будет названа после проведения всех экспертиз.

Хлопок бытового газа произошел в поселке Яковлево под Белгородом вечером 3 декабря, обрушилась тыльная стена здания, в зоне обрушения оказались четыре квартиры. Один человек погиб, еще шесть пострадали. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что власти помогут всем пострадавшим.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, в том числе семерых детей. К настоящему моменту разбор завалов завершили.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовноe делo.

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