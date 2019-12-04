Житель Астраханской области подозревается в укрывательстве убийства

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в укрывательстве убийства, которое произошло в Трусовском районе Астрахани в марте этого года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, тело 30-летнего мужчины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено завернутым в черный пакет. Следствию удалось установить, что раны потерпевшему нанес знакомый в ходе конфликта. Сейчас он ожидает суда, пишет «Астрахань-24».

В ходе расследования также выяснилось, что знакомый подозреваемого узнал об убийстве и помог упаковать тело в полиэтилен. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

2 декабря сообщалось, что суд в Карелии приговорил 60-летнего местного жителя к 21 году тюрьмы за изнасилование и убийство 12-летней девочки.