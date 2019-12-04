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Вышки сотовой связи установят в историческом центре Казани

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Дизайн опор для размещения базовых станций разработают для исторического центра Казани. Они не будут нарушать архитектурный облик города и позволят улучшить качество связи.

В соответствии с постановлением кабмина Татарстана, в центральной части Казани и других зонах охраны объектов культурного наследия запрещено размещение антенных опор базовых станций сотовой связи. Это препятствует развитию связи в республике. Оперативный штаб предложил решение проблемы. Для опор разработано несколько вариантов дизайна, которые могут вписаться в архитектурный облик Казани. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Комитет по охране объектов культурного наследия рассмотрел предложение о дизайне опор. В постановление кабмина будут внесены корректировки.

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