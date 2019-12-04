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Директор школы в Волгоградской области отдала мошенникам 86 тыс. рублей

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В Волгоградской области телефонные мошенники обманули директора школы, сообщив о «внезапной проверке». Злоумышленники попросили перевести деньги для организации банкета.

По данным полиции, неизвестный мужчина позвонил руководителю учебного заведения и представился начальником отдела выездных проверок. Он сообщил, что в школу должна приехать комиссия. Мошенник уточнил, что для проверяющих необходимо организовать банкет стоимостью 86 тыс. рублей. Деньги директору предложили перевести на абонентские номера сотовых операторов. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Только после перевода средств директор узнала, что никакие проверки в учреждении не планируются.

Полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает личность звонившего.

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