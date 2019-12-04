СК опубликовал кадры разрушенного после взрыва газа дома под Белгородом

Многоквартирный дом обрушился в поселке Яковлево Белгородской области после взрыва бытового газа, который произошел вечером 3 декабря. Следственный комитет (СК) опубликовал кадры с места происшествия.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СК по Белгородской области продолжает расследование уголовного дела, сообщает телеканал «360».

Один человек погиб, еще шесть пострадали. Четыре человека пострадали. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Жители дома смогли забрать из своих квартир документы и личные вещи, передает «РИА Новости». Людей пускают только в сопровождении сотрудников МЧС. Жильцам разрешают забрать самое необходимое, пока выносить крупногабаритные вещи нельзя, уточняет сайт aif.ru.

Создана следственно-оперативная группа, которую возглавил заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел. В нее были направлены самые опытные следователи-криминалисты, следователи отдела по расследованию особо важных дел, а также сотрудники территориального следственного отдела.

Экспертам предстоит изъять с места взрыва газовое оборудование и другие вещественные доказательства. Также следствие назначило ряд экспертиз, в том числе генетические, судебно-медицинские, химические, а также комплексную строительно-техническую.

В рамках дела уже опросили более 25 потерпевших и свидетелей — жителей разрушенного дома, сотрудников газовой службы, лечащих врачей.

Пока основной версией причины происшествия является взрыв бытового газа. Следователи рассматривают и другие версии произошедшего.