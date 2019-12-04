Нарушения выявили в Вологде после осеннего паводка

Прокуратура провела проверку в Вологде после осеннего паводка. Сотрудники правоохранительных органов выявили ряд нарушений в обеспечении безопасности гидротехнических сооружений.

По данным ведомства, в городской администрации не оказалось актуализированного плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, были выявлены нарушения в деятельности «Вологдагорводоканала». Об этом сообщает ИА FlashNord. В адрес мэра внесены соответствующие представления.

Кроме того, выявлено нарушение сроков рассмотрения более 20 заявлений от горожан о возмещении ущерба.

Режим ЧС был введен в большинстве муниципалитетов Вологодской области в начале ноября. Паводок был вызван сильными снегопадами и дождями. В 17 населенных пунктах происходили отключения электричества и подтопление территорий. Специалисты назвали ситуацию аномальной.