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В Тульской области из-за ОРВИ закрылись 13 классов школ

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В Тульской области частично приостановлен учебный процесс в девяти школах и трех детских садах. Причиной стало снижение посещаемости из-за острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в общей сложности были закрыты 13 классов школ и четыре группы детских садов.

С 25 ноября по 1 декабря в регионе зафиксировано 5328 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 11% больше, чем на предыдущей неделе. По информации ведомства, заболеваемость ниже эпидпорога на 34%, пишет газета «Тульские известия».

В конце ноября сообщалось, что врачи в Москве сняли социальный ролик в стиле вампирской саги. По сюжету вампир приводит свою дочь на прием и спрашивает у врача, можно ли девочке пить кровь антипрививочников, которых «в последнее время развелось много». Специалист объясняет, что такая кровь «может быть очень опасной».

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