Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Эксперты Всемирного банка заявили о корректировке прогноза роста российской экономики на 2019 год с 1% до 1,2%. Об этом сообщается в 42-м выпуске «Доклада об экономике России», опубликованном 4 декабря.

Авторы доклада отмечают, что слабая динамика экономического роста в первом полугодии 2019 года сменилась ускорением роста в III квартале. Такая тенденция связана со смягчением денежно-кредитной политики и ускорением расходования средств госбюджета.

Именно по этой причине специалисты скорректировали прогноз роста российской экономики в сторону повышения до 1,2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1%.

По мнению экспертов Всемирного банка, в 2020–2021 годах рост экономики составит от 1,6 до 1,8%, кроме того, незначительно снизится уровень бедности.

При этом основными негативными факторами при оценке роста ВВП авторы называют уязвимость России к введению возможных дополнительных экономических санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних инвестиций, а также ослабление мировой экономики и усиление торговой напряженности.

9 октября Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Первоначальным ожидаемым показателем был 1,2%.