Почти 3 млн рублей потратят на уход за набережной в Сыктывкаре

Власти Сыктывкара объявили аукцион на выполнение работ по содержанию береговых сооружений на левом берегу реки Сысолы. Начальная максимальная цена контракта — 2,8 млн рублей.

Подрядчику будет необходимо чистить, поливать, косить газон, уничтожать борщевик, мыть аншлаги, красить урны, вывозить мусор, чистить лестницы. Зимой к содержанию набережной другие требования. Весной подрядчику придется чистить дренаж, передает ИА «Комиинформ».

Примечательно, что именно эта река дала название городу: «Сыктыв» — название Сысолы на языке коми, «кар» — город.