Брянский аэропорт планирует обслужить 90 тыс. пассажиров в 2020 году

Международный аэропорт Брянск в 2020 году планирует обслужить около 90 тыс. пассажиров. В этом году услугами воздушной гавани воспользовались 55 тыс. пассажиров, осталось перевезти еще 2 тыс. человек.

Как стало известно на пресс-конференции в правительстве области, в рамках первого этапа модернизации была обновлена взлетно-посадочная полоса. Это позволит аэрогавани принимать и отправлять самолеты круглогодично, пишет интернет-газета «Брянские новости».

После модернизации аэропорт Брянск получил шестой допуск пожарной безопасности, что позволит ему принимать судна вместимостью более 300 пассажиров. На сегодняшний день у воздушной гавани нет возможности одновременно принимать более двух самолетов, однако запланированная реконструкция обеспечит сразу восемь мест стоянки.

Сейчас прорабатывается вопрос строительства нового аэровокзала.

В ноябре сообщалось, что новый аэропорт Челябинска получил имя ученого Игоря Курчатова. Фотографии нового внутреннего терминала появились в социальных сетях и сразу стали поводом для шуток.