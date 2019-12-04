Роспотребнадзор пояснил правила предоставления справок для бассейна

Предоставление справки для посещения бассейна обязательно во время неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, а также для дошкольников и детей младшего школьного возраста. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В соответствии с п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в п. 4 приложения №1 данного документа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставление справки о результатах обследования на энтеробиоз необходимо для детей дошкольного и младшего школьного возраста независимо от санитарно-эпидемической ситуации.

«При этом санитарным законодательством не предусмотрено ограничения права собственника бассейна <...> предъявлять требование по предоставлению справки вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации», — добавляется в тексте.

Ранее в этот же день врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что в бассейнах чаще других инфекций посетители рискуют заразиться грибковыми поражениями кожи — дерматофитией. Самыми частыми являются грибок стоп и ногтей.

2 декабря «Российская газета» сообщила о том, что требовать с взрослых посетителей от 12 лет и старше справку в бассейн от врача теперь незаконно. Исключение составляет ситуация, когда в городе или районе не в порядке санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Доказать это в судах сумел Роспотребнадзор. Верховный суд РФ отказался пересматривать дело, поддержав решения нижестоящих инстанций.