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Кириенко рассказал секрет успеха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Люди должны мечтать, чтобы добиться успеха, но с пониманием, что результат зависит только от них самих, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе конференции лидеров 100 лучших реализованных проектов. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «РИА Новости».

Во время конференции участники рассказали политическому деятелю о трудностях, с которыми они столкнулись в своей работе, а также спросили его о том, что можно предложить подростку, чтобы быть успешным.

«У каждого свой ответ на этот вопрос. Мне кажется, что нужно несколько вещей: нам нужно ребенка с детства научить мечтать, потому что человек, который ни о чем не мечтает, скорее всего, ничего не добьется», — ответил Кириенко, подчеркнув при этом, что важно не забывать, что достижение мечты зависит в первую очередь от самого человека.

25 сентября глава Сбербанка Герман Греф назвал главные качества человека будущего, среди которых — креативность, системное мышление и способность достигать результата. По словам государственного деятеля, сочетание перечисленных качеств — большая редкость, поэтому их необходимо развивать, начиная с детского сада, и воспитывать всю жизнь.

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