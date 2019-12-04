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В детсаду Омска опровергли установку елки на потолок

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Фото: Соцсети
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В детском саду № 241 в Омске опровергли информацию об установке новогодней елки на потолок. Сотрудники дошкольного учреждения заявили, что кто-то подшутил над ними таким образом.

«Нет этой елки, это не наша фотография. Там написано, что это наш детский сад, но это не наш детсад. Я не знаю, кто это так подшутил над нами», — цитирует работницу детсада телеканал «360».

Ранее фотография необычно установленной елки появилась в соцсетях. Автор сообщил на условиях анонимности, что снимок сделан в детском саду №241. Пост собрал в соцсетях сотни лайков и комментариев.

По информации сайта kp.ru, установить елку таким образом предложила одна из родительниц, чтобы обезопасить детей.

«Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла», — уточнили в департаменте образования.

В ведомстве добавили, что в садике есть еще одна елка. Прятать подарки и водить хороводы будут именно вокруг нее.

3 декабря пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова рассказала, что елку, которая украсит Соборную площадь Кремля, отправят в Москву 15 декабря.

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