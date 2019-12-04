СМИ сообщили о госпитализации Валдиса Пельша

Известный российский телеведущий и шоумен Валдис Пельш был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц с жалобами на давящие боли в груди, сообщает РЕН ТВ в среду, 4 ноября.

Пельш почувствовал себя плохо после тренировки. В настоящее время он проходит обследование.

Однако сам Пельш опроверг информацию об экстренной госпитализации, сообщает агентство Nation News. По его словам, он проходит плановое обследование и со здоровьем у него всё в порядке.

СМИ регулярно сообщают о госпитализации телеведущего. Так, 22 ноября стало известно, что Пельш попал в больницу с нарушением сердечного ритма, однако вскоре выяснилось, что он просто проходил плановое обследование перед экспедицией в Антарктику.