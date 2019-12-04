«Национальная Медиа Группа» и Star Media будут совместно производить контент

«НМГ Студия», осуществляющая инвестиции «Национальной Медиа Группы» (НМГ) в производство контента, и Star Media объявили о создании совместного предприятия для производства фильмов и сериалов.

В результате сделки «НМГ Студия» и Star Media получат по 50% в новой компании Star Media Vision, которая будет производить сериалы и фильмы для ТВ и digital-ресурсов НМГ (включая платформу more.tv), а также для других заказчиков. Первые проекты совместного предприятия увидят свет уже в 2020 году.

Star Media – один из лидеров по производству и дистрибуции полнометражных фильмов и сериалов на российском рынке. Компания Star Media располагает собственными съемочными павильонами, оборудованием и студиями постпродакшн, что позволит «НМГ Студии» значительно увеличить производственные мощности по созданию контента для активов НМГ.

«Star Media является одним из крупнейших производителей контента. Наше партнерство началось несколько лет назад, когда мы совместно запустили ряд платных каналов семейства Star Media. Я рада, что оно становится ещё более стратегическим и уже сегодня будет охватывать и производство контента для наших эфирных каналов и для платформы Море ТВ, а также ряд международных проектов», — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

«Star Media – один из крупнейших производителей контента в стране, на их счету не один национальный хит. Это соглашение позволит усилить производственные мощности «НМГ Студии», увеличить количество качественного продукта на каналах холдинга, и поможет в большем объёме производить контент для всего рынка в целом. С нетерпением ждем первых результатов этого партнерства», — говорит президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов.

«Уверен, что объединение творческих потенциалов Star Media и «НМГ Студии» откроет новые возможности для производства успешных проектов как для внутреннего рынка, так и производства совместных проектов с международными коллегами. У нас с партнерами очень амбициозные планы, с нетерпением ждём их реализации», — прокомментировал генеральный продюсер Star Media Владислав Ряшин.