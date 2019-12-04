Семь жителей Калининграда госпитализированы с травмами из-за гололеда

За сутки семь жителей Калининграда обратились за медицинской помощью с травмами, полученными из-за гололеда. В текущем сезоне дороги планируют посыпать солью.

Врачи уточили, что резкого скачка травматизма на улицах зафиксировано не было. Тем не менее семи пострадавшим при падении на скользких дорогах потребовалась профессиональная помощь. Пять человек с ушибами и переломами госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи, еще двое помещены в городскую больницу. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Коммунальщики заверили, что в текущем сезоне тротуары будут содержаться в хорошем состоянии. Их планируют посыпать не песко-соляной смесью, а солью.

Ранее жительница Калининграда обратилась в суд в связи с травмой, которую она получила при падении на тротуаре 3 января. Женщина посчитала, что работники своевременно не расчистили пешеходную дорожку. Пострадавшая взыскала с коммунальщиков 46 тыс. рублей.