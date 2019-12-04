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Дерматолог назвала самые частые болезни в бассейнах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В бассейнах чаще других инфекций посетители рискуют заразиться грибковыми поражениями кожи — дерматофитией, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова. Самыми частыми являются грибок стоп и ногтей.

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Ранее, 2 декабря, «Российская газета» сообщила о том, что требовать с взрослых посетителей от 12 лет и старше справку в бассейн от врача теперь незаконно. Исключение составляет ситуация, когда в городе или районе не в порядке санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Доказать это в судах сумел Роспотребнадзор. Верховный суд РФ отказался пересматривать дело, поддержав решения нижестоящих инстанций.

По мнению Татьяны Егоровой, справка в бассейн все-таки нужна, потому что группа риска подверженных дерматофитии довольно обширна.

«Пожилые люди зачастую страдают грибковым поражением ногтя — онихомикозом. Там очень много спор гриба. Если человек несознательный с таким заболеванием идет в бассейн, то, конечно же, другие могут заразиться. Когда идут в душ и ходят по полу босиком», — сказал врач.

Также грибку подвержены люди военных профессий и водители, которые по долгу службы вынуждены носить одну обувь более 12 часов. К потенциальным жертвам грибка относят и страдающих сахарным диабетом.

Чтобы обезопасить себя от заразных болезней, Егорова советует до и после похода в бассейн обрабатывать ноги противогрибковыми спреями и кремами. А также не забывать надевать тапочки.

Ранее, 5 августа, Роспотребнадзор по Хабаровскому краю сообщил о том, что 74 ребенка заболели острой кишечной инфекцией в Хабаровске после того, как искупались в так называемом пешеходном фонтане.

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