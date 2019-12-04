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В реанимации находятся четверо пострадавших в результате взрыва под Белгородом

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Четыре человека, пострадавшие в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения и соцзащиты населения.

«Четверо пострадавших доставлены в областную больницу Святителя Иоасафа в Белгороде, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще две женщины — в состоянии средней тяжести в Яковлевской ЦРБ», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Мужчина получил травмы головы, а три женщины — ожоги различной степени тяжести, уточняет телеканал «360».

По словам начальника отдела по взаимодействию со СМИ администрации Белгородской области Сергея Лукинова, двух пациенток в Яковслевской ЦРБ в среду переведут из реанимации в ожоговое отделение.

«У одной из двух женщин, которые находятся в Яковлевской ЦРБ, — сотрясение мозга, не тяжелое, легкое или средней степени тяжести, у второй — ссадины плеч и бедер», — рассказал он.

Вечером 3 декабря бытовой газ взорвался в жилом многоквартирном доме в поселке Яковлево. В результате частично обрушилась внешняя стена здания. Один человек погиб, еще шесть пострадали.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной взрыва могла стать неисправность газового котла в одной из квартир, сообщает «Федеральное агентство новостей». Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что власти помогут всем пострадавшим.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, в том числе семеро детей. К настоящему моменту разбор завалов завершили.

Следственный комитет возбудил уголовноe делo по фaкту взрыва бытoвого газа. Ожидается, что в течение суток областное правительство примет решение о судьбе строения, пишет RT. Не исключено, что дом снесут.

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