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Кабмин Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года, заявил депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «РИА Новости».

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«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров — до 31 декабря 2020 года — как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко в своем telegram-канале.

18 июля представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что правительство страны ввело особые пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. По его словам, такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Герус отметил, что благодаря этой мере украинский бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.

С 1 января 2016 года Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. Тогда же в ответ на санкции стран Евросоюза в отношении Москвы российское правительство ввело продовольственное эмбарго против Киева. Ответом Украины стало постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», после чего Киев многократно вводил новые пошлины в отношении РФ.

18 декабря 2018 года пресс-служба минэкономразвития Украины сообщила, что правительство страны продлило действие двух постановлений, предусматривающих ограничения на импорт продукции из РФ до 31 декабря 2019 года и введение ввозной пошлины против некоторых других российских товаров. Запрет на импорт касается пищевой продукции, косметики, продукции химической промышленности для сельского хозяйства, железнодорожного оборудования и других товаров.

Отношения Москвы и Киева обострились после госпереворота на Украине в 2014 году, в результате которого новое руководство республики взяло курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела государства, в поддержке ополченцев Донбасса, шпионаже и кибератаках. Российская сторона отрицает все обвинения.

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