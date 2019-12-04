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Нарушения в сфере питания выявили в детсадах и школах Ямала

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Специалисты аппарата федерального детского омбудсмена обнаружили в школах и детских садах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) нарушения, связанные с питанием детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одной из школ Салехарда оборудована столовая на 224 места. При этом, со слов школьной администрации, учреждение вместимостью 800 учеников посещают 1,42 тыс. школьников. Таким образом, не все дети успевают получить горячее питание на переменах между уроками.

Аналогичные проблемы выявили в ряде других школ города и села Аксарка (Приуральский район ЯНАО). Также специалисты выяснили, что в одном из детсадов отсутствует диетсестра.

Большая часть выявленных нарушений связана с санитарными требованиями, неисправностью или отсутствием прибора контроля температуры и влажности.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в адрес властей региона рекомендации по устранению нарушений. Она подчеркнула, что это не первый и не последний выезд специалистов аппарата с инспекцией.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе правительства ЯНАО, власти знают об указанных проблемах и принимают меры по устранению нарушений. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова планируется построить 28 школ, которые смогут вместить 15 тыс. учащихся. Работа в этом направлении стартует в 2020 году, тогда же начнется реновация школ.

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