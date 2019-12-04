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Песков отказался комментировать выплаты по советским вкладам

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Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов
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О вероятности выплат компенсаций по советским вкладам пока ничего нельзя сказать, заявил 4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавно принятый закон об их переносе еще на год.

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«Я не могу ответить на ваш вопрос. С другой стороны, закон подписан, закон вступит в силу. При каких условиях может измениться ситуация и потребуется какое-то новое оформление законодательное — не могу сейчас ответить», — отметил Песков.

2 декабря закон президент России Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий действие Федерального закона «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости необходимого социального набора». Он вступит в силу 1 января 2020 года. Документ подразумевает приостановку до 1 января 2023 года выплат по советским вкладам, помещенным в Сбербанк до 20 июня 1991 года.

В окончательном, третьем чтении закон был принят Госдумой 20 ноября, сообщало агентство городских новостей «Москва». Совфед одобрил закон 25 ноября 2019 года.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности средств, помещенных на вклады Сбербанка в советское время, а также вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР, принят в 1995 году. Согласно ему, восстановление должно осуществляться переводом в целевые долговые обязательства России. В качестве условной единицы расчета применяется «долговой рубль», стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания.

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