Пострадавшие в ДТП в Одинцово находятся в состоянии средней тяжести

Стало известно о состоянии двух человек, получивших травмы в ДТП в Одинцово Московской области. Медики Одинцовской ЦРБ оценивают его как средней степени тяжести, сообщает РИАМО со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Там заверили, что пострадавшие получают всю необходимую помощь.

В ведомстве уточнили, что всего в столкновении автобуса артистов балета «Кострома» и грузового автомобиля на Минском шоссе пострадали восемь человек. Шесть из них от госпитализации отказались.

Как уточняет «Подмосковье сегодня», ДТП произошло 3 декабря около 23:00 на 24-м км Минского шоссе. При этом грузовик и частный автобус двигались в попутном направлении. По факту случившегося проводится проверка.

Автобус перевозил артистов Русского национального балета «Кострома». В салоне находились 48 человек, включая двух водителей. Артисты возвращались в Кострому с гастролей в Польше.