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В Приморье задержали трех полицейских за превышение должностных полномочий

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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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В Приморье задержали трех сотрудников полиции за превышение должностных полномочий во время расследования убийства. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ в среду, 4 ноября.

«С 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в пгт Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района», — сказано в сообщении.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 октября в лесу у села Зеркальное Кавалеровского района в 37-летнего местного жителя выстрелили из огнестрельного оружия во время охоты. Тело погибшего нашли позже. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ноябре полицейского в Якутии задержали во время получения взятки от бизнесмена. По данным следствия, подозреваемый потребовал 300 тыс. рублей от учредителя общества с ограниченной ответственностью. За взятку он был готов не привлекать его к ответственности за нарушения законодательства в сфере миграции.

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