СМИ сообщили о возможном введении санкций против РФ из-за убийства в ФРГ

Прокуратура Берлина полагает, что к убийству гражданина Грузии в немецкой столице якобы имеет отношение Россия. Если это подтвердится, то в издании полагают, что правительство ФРГ может ввести санкции против РФ. Об этом сообщает Wall Street Journal во вторник, 3 декабря, со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации газеты, дело намерены передать федеральному прокурору, который занимается вопросами, касающимися национальной безопасности. По предварительным сведениями, у ведомства уже есть подозреваемый и он может быть связан с российскими властями, пишет «Коммерсант».

Если санкции будут введены — это поставит под угрозу тесное партнерство Москвы и Берлина, цитирует «РИА Новости» авторов WSJ.

25 августа следователи назвали заказным убийство гражданина Грузии в Берлине. Среди версий — политические мотивы и связь с организованной преступной группировкой. 24 августа в столице Германии арестовали россиянина по подозрению в совершении данного преступления.

За день до этого, 23 августа, неизвестный мужчина застрелил мужчину и столичном районе Моабит и скрылся. Свое оружие, одежду и велосипед он выбросил в реку. СМИ Германии сообщили, что погибший был исламистом.