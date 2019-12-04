Суд предложил вернуть на доследование дело о гибели восьми пожарных в 2016 году

Председательствующий судья по делу о гибели восьми пожарных при тушении возгорания на складе в Москве в 2016 году, в котором обвиняются двое их коллег, предложила вернуть его на доследование. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС.

«Обвинение составлено с нарушением требований УПК РФ, есть основания вернуть дело на доследование», — приводит агентство слова судьи Преображенского районного суда.

Обвиняемыми по делу проходят начальник Управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и старший помощник начальника дежурной смены пожаротушения ФП ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Сергей Барсуков. По данным следствия, они проявили халатность при тушении пожара, не приняли меры, чтобы снять коллег с кровли здания, которая позже обрушилась. По словам защиты, кровля рухнула из-за взрыва.

22 сентября 2016 года на складе, расположенном на Амурской улице на северо-востоке Москвы, произошел крупный пожар. В результате обрушилось более 100 кв. м здания. Возгорание удалось потушить только на следующий день.

Пожарные, которые первыми прибыли на место происшествия, вывели из здания около 100 человек и поднялись на крышу для установки водяной завесы для охлаждения компрессоров и газовых баллонов. Сначала с ними была потеряна связь, а потом стало понятно, что выжить им не удалось.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении пожарной безопасности.