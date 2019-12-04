В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми

Госавтоинспекция сочла возможным размещать знаки «Перевозка детей» на легковушках. Об этом в среду, 4 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответ начальника ГИБДД Михаила Черникова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова.

Таким образом, водители могут добровольно размещать такой опознавательный знак в автомобилях, в которых осуществляется индивидуальная перевозка беременных женщин и несовершеннолетних. Черников добавил, что ведомство готово участвовать в обсуждении в Госдуме вопроса об обязательном использовании световозвращающих элементов участниками дорожного движения, пишет «Газета.ру».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. Депутат отметил, что особенно тревожно, когда участниками и жертвами аварий становятся женщины, имеющие детей, или беременные, отмечает сайт aif.ru.

В апреле ГИБДД предложила снизить порог скорости при перевозке детей в автомобилях на 20 км/ч от максимальной скорости.