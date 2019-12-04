Кубанские техникум и колледж получат 63 млн рублей в рамках нацпроекта

Краснодарский архитектурно-строительный техникум и Брюховецкий аграрный колледж стали победителями конкурса Минпросвещения России. Они получат гранты из федерального бюджета в рамках поддержки профессиональных образовательных учреждений по проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Техникуму направят около 29 млн рублей. На эти деньги построят пять мастерских строительной сферы. Колледж получит более 34 млн рублей на создание пяти мастерских, в которых будут готовить специалистов транспортной отрасли, пишет ИА «Кубанские новости».

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Образование» в колледжах и техникумах Краснодарского края будут открыты 10 лабораторий и мастерских. Так, лаборатория для студентов-поваров заработала в Приморско-Ахтарском техникуме индустрии сервиса.

В октябре в регионе запустили портал нацпроектов. Он рассказывает о порядке реализации программ, финансировании, выполненных мероприятиях.