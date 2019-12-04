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Более 30 дворов благоустроят в Уфе

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Стоимость программы «Башкирские дворики» в Уфе достигла 600 млн рублей. В эту сумму входят вложения местных жителей, а также средства регионального и городского бюджетов.

В следующем году планируется благоустроить 35 дворовых территорий 162 жилых домов, сообщает «МедиаКорСеть». Общий объем финансирования программы — 1,8 млрд рублей. В этом году в списке было 89 дворовых территорий 155 домов.

Напомним, власти Башкортостана намерены скорректировать границы Уфы и Уфимского района.

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