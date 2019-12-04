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Оренбуржье и Хакасия подписали соглашение по сохранению лошади Пржевальского

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Заповедники Оренбургской области и Республики Хакасия подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве по сохранению лошади Пржевальского. Ученые из Хакасии будут перенимать опыт коллег из Оренбуржья.

Встреча сторон состоялась на Енисейском экологическом форуме, который проходил в Красноярске с 27 по 28 ноября. В ходе заседания круглого стола «Перспективы сохранения уязвимых видов животных Енисейской Сибири» директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова и директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий представили свой опыт и перспективы восстановления популяции лошади Пржевальского в России.

По словам Бакировой, оренбургская программа зарекомендовала себя с положительной стороны. На сегодняшний день в заповеднике появились на свет 18 жеребят, пишет РИА «Оренбуржье».

Стороны заключили соглашение. В декабре этого года эксперты из Хакасии отправятся на стажировку к оренбургским коллегам.

Единственный в России центр реинтродукции лошадей Пржевальского работает в заповеднике «Оренбургский». Программа по сохранению уникального вида животных была разработана в 2014 году, а в 2015 году в регион впервые привезли шесть лошадей из биостанции Тур дю Вале во Франции. Второй и третий завоз был осуществлен в 2016 и 2017 годах из Венгрии.

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