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Тихоокеанский флот привлекут к поискам рыболовецкой шхуны в Приморье

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Фото: РИА Новости
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Представители Тихоокеанского флота присоединятся к поискам пропавшей рыболовецкой шхуны «Муксун», на борту которой, предположительно, находятся два человека. Моряки используют спасательный буксир «Алатау».

Специалисты не исключают, что шхуна может находиться в районе острова Аскольд. Для того чтобы в этом убедиться, им необходимо обследовать участок морского дна у мыса Сысоева. Это будет сделано при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, как только позволят погодные условия, пишет Vostokmedia.

Шхуна «Муксун» пропала 12 ноября. Сначала спасатели получили тревожный звонок, а затем связь с судном пропала. В это время шхуна совершала переход из Владивостока в бухту Светлую в Тернейском районе Приморья.

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