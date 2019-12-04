Новую породу оленей с крупными рогами вывели в Алтайском крае

В Алтайском крае ученые вывели новую породу пятнистых оленей, особенностью которой является большая масса молодых рогов. Появление алтае-уссурийской породы позволит сохранить генофонд и увеличить выгоду от разведения этого вида, пишет ТАСС.

Как пояснил замдиректор по науке Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Василий Луницын, средний вес пантов вырос до 1,1 кг (на 20–30% больше, чем сейчас). Сами олени также тяжелее и лучше размножаются. Так, на 100 самок у животных алтае-уссурийской породы рождается до 75 детенышей против 40−50 рождающихся в хозяйствах сейчас, передает altapress.ru.

Напомним, в Булунском районе Якутии создадут особо охраняемую природную территорию для сохранения маточного стада диких северных оленей лено-оленекской популяции. Ее площадь составит не менее 65 тыс. га. Сейчас в Якутии обитают 160 тыс. особей дикого северного оленя.